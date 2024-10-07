Авиаудар рф по Херсону: в ОГА рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие

В результате российского авиаудара по Херсону пострадали 20 человек. Сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, они получили легкие и средней тяжести ранения. Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Сегодня утром россия нанесла авиационный удар по Херсону. На город сбросили 4 КАБа. Зафиксировано попадание по ранее поврежденной школе и жилым застройкам. Известно о 20 пострадавших, среди них двое детей - девочка 4 лет и двухлетний мальчик. Их доставили в областную детскую больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Сейчас их состояние стабильное. Также в медучреждениях необходимую помощь получают еще 17 человек - 9 мужчин и 8 женщин. Все сейчас в стабильном состоянии, получены легкие и средней тяжести ранения - сказал Прокудин.

Напомним,

В результате российского авиаудара по Херсону пострадало уже 20 человек. 63-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.