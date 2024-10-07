Авіаудар рф по Херсону: в ОВА розповіли, в якому стані перебувають постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей, серед них двоє дітей. Постраждалі отримали легкі та середньої тяжкості поранення, їх стан стабільний.
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей. Наразі постраждали перебувають у стабільному стані, вони отримали легкі та середньої тяжкості поранення. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Сьогодні зранку росія завдала авіаційного удару по Херсону. На місто скинули 4 КАБи. Зафіксовано влучання по раніше пошкодженій школі та житловим забудовам. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них двоє дітей - дівчинка 4 років та дворічний хлопчик. Їх доставили в обласну дитячу лікарню з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Зараз їх стан стабільний. Також в медзакладах необхідну допомогу отримують ще 17 людей - 9 чоловіків та 8 жінок. Всі зараз у стабільному стані, отримані легкі та середньої тяжкості поранення
Нагадаємо
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало вже 20 людей. 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію.