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Авіаудар рф по Херсону: в ОВА розповіли, в якому стані перебувають постраждалі

Київ • УНН

 • 14078 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей, серед них двоє дітей. Постраждалі отримали легкі та середньої тяжкості поранення, їх стан стабільний.

Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей. Наразі постраждали перебувають у стабільному стані, вони отримали легкі та середньої тяжкості поранення. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Сьогодні зранку росія завдала авіаційного удару по Херсону. На місто скинули 4 КАБи. Зафіксовано влучання по раніше пошкодженій школі та житловим забудовам. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них двоє дітей - дівчинка 4 років та дворічний хлопчик. Їх доставили в обласну дитячу лікарню з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Зараз їх стан стабільний. Також в медзакладах необхідну допомогу отримують ще 17 людей - 9 чоловіків та 8 жінок. Всі зараз у стабільному стані, отримані легкі та середньої тяжкості поранення

- сказав Прокудін.

Нагадаємо

Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало вже 20 людей. 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
khersonХерсон

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