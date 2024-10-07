Авіаудар рф по Херсону: в ОВА розповіли, в якому стані перебувають постраждалі

Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей. Наразі постраждали перебувають у стабільному стані, вони отримали легкі та середньої тяжкості поранення. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Сьогодні зранку росія завдала авіаційного удару по Херсону. На місто скинули 4 КАБи. Зафіксовано влучання по раніше пошкодженій школі та житловим забудовам. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них двоє дітей - дівчинка 4 років та дворічний хлопчик. Їх доставили в обласну дитячу лікарню з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Зараз їх стан стабільний. Також в медзакладах необхідну допомогу отримують ще 17 людей - 9 чоловіків та 8 жінок. Всі зараз у стабільному стані, отримані легкі та середньої тяжкості поранення