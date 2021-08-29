Авіаудар хуситів по базі в Ємені: щонайменше 30 осіб вбито, ще 60 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Щонайменше 30 солдатів були вбиті і ще 60 поранені в результаті авіаударів хуситів по військовій базі в Ємені, що належить силам коаліції під керівництвом Саудівської Аравії. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Атака на військову базу Аль-Анад в контрольованій урядом південній провінції Лахідж була здійснена з використанням безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет.
За словами місцевих жителів, у районі Аль-Анад було чутно кілька гучних вибухів.
Доповнення
Міжнародно визнаний уряд Ємену, підтримуваний коаліційними силами Саудівської Аравії, і союзні Ірану хусити перебувають у стані війни з 2014 року, коли повстанці захопили столицю країни Сану.
У 2019 році хусити завдали удару з допомогою безпілотника по району Аль-Анад під час військового параду. Медики та урядові джерела заявили, що на той момент було вбито щонайменше шість осіб, включаючи співробітника розвідки.
Район Аль-Анад розташований 60 км на північ від Адена, другого за величиною міста Ємену.