Авіаудар хуситів по базі в Ємені: щонайменше 30 осіб вбито, ще 60 поранені

Деталі

Атака на військову базу Аль-Анад в контрольованій урядом південній провінції Лахідж була здійснена з використанням безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет.

За словами місцевих жителів, у районі Аль-Анад було чутно кілька гучних вибухів.

Доповнення

Міжнародно визнаний уряд Ємену, підтримуваний коаліційними силами Саудівської Аравії, і союзні Ірану хусити перебувають у стані війни з 2014 року, коли повстанці захопили столицю країни Сану.

У 2019 році хусити завдали удару з допомогою безпілотника по району Аль-Анад під час військового параду. Медики та урядові джерела заявили, що на той момент було вбито щонайменше шість осіб, включаючи співробітника розвідки.

Район Аль-Анад розташований 60 км на північ від Адена, другого за величиною міста Ємену.