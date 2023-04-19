Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Уражено два склади боєприпасів противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10".