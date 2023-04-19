Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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«Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника», - говорится в сообщении.

Дополнение

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БпЛА ОТР "Орлан-10".