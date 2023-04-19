Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Поражены два склада боеприпасов противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника», - говорится в сообщении.
Дополнение
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БпЛА ОТР "Орлан-10".