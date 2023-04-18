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Цього вечора повітряні сили України знищили шість "шахідів" та один "Орлан"

Цього вечора повітряні сили України знищили шість "шахідів" та один "Орлан"

Київ • УНН

 • 486615 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10". Про це повідомило у Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"18 квітня 2023 року противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами "Shahed-136/131".
Було застосовано 8 ударних дронів та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Запорізькій області вдалось збити 5 "шахідів".

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