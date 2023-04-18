Цього вечора повітряні сили України знищили шість "шахідів" та один "Орлан"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10". Про це повідомило у Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"18 квітня 2023 року противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами "Shahed-136/131".
Було застосовано 8 ударних дронів та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Запорізькій області вдалось збити 5 "шахідів".