Этим вечером воздушные силы Украины уничтожили шесть "шахидов" и один "Орлан"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БпЛА ОТР "Орлан-10". Об этом сообщило в Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"18 апреля 2023 года противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами "Shahed-136/131".
Было применено 8 ударных дронов и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БпЛА ОТР "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Запорожской области удалось сбить 5 "шахидов".