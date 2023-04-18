Этим вечером воздушные силы Украины уничтожили шесть "шахидов" и один "Орлан"

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"18 апреля 2023 года противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами "Shahed-136/131".

Было применено 8 ударных дронов и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БпЛА ОТР "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Запорожской области удалось сбить 5 "шахидов".