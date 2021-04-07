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Авіатрафік в Україні у березні впав на 8,7%: провайдер послуг винуватить третю хвилю пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Нова хвиля пандемії коригує оптимістичний сценарій відновлення авіатрафіку - у березні в Україні спостерігалося його падіння на 8,7% проти показника минулого року. Про це повідомили у пресслужбі підприємства обслуговування повітряного руху "Украерорух", передає УНН.

Цитата:

"Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 12 160 рейсів, виконаних у березні 2021 року в повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України. Це на 8,7% менше, ніж за відповідний період минулого року, і на 43% менше порівняно з докризовим періодом – березнем 2019 року", - вказали у ДП.

Деталі

Зазначається, що українські авіакомпанії виконали 4 603 рейси (це на 5,8% більше порівняно з березнем 2020 року), а іноземні авіакомпанії здійснили 7 557 рейсів (менше на 15,8%).

У загальній кількості березневих польотів було виконано 1 856 внутрішніх рейсів (на 28,6% більше ніж у березні 2020 року), 5 980 міжнародних рейсів (-10,1%) та 4 324 транзитні рейси (-17,3%).

Коментар голови Украероруху:

"Ми очікуємо на сезонне збільшення кількості рейсів у повітряному просторі під відповідальністю України у період літньої навігації, коли повноцінно розпочнеться туристичний сезон. Щодо відновлення трафіку до Європи, на жаль, давати точні прогнози щодо лібералізації правил перетину кордонів досить складно, з огляду на введення суворих обмежувальних заходів через третю хвилю короновірусу. Попередні терміни щодо спрощення правил перетину кордонів з початку червня, можуть бути перенесені на невизначений період", - сказав керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Доповнення

З середини березня 2020 року в Україні почався запроваджений урядом карантин та супутні обмеження, зумовлені пандемією коронавірусу у країні та світі. Відтак авіатрафік в Україні різко знизився. 

Загалом 2020 рік став найважчим для цивільної авіації світу в сучасній історії у зв’язку з тим, що всі країни світу встановили обмеження мобільності для свого населення, закривши кордони або ввівши заборони на пересування всередині країни. Ці заходи мали безпрецедентний вплив на весь авіаційний сектор, включаючи провайдерів аеронавігаційного обслуговування, аеропорти, авіакомпанії та підприємства авіаційної галузі.

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