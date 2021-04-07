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Авиатрафик в Украине в марте упал на 8,7%: провайдер услуг винит третью волну пандемии

Авиатрафик в Украине в марте упал на 8,7%: провайдер услуг винит третью волну пандемии

Киев  •  УНН

 • 13333 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Новая волна пандемии корректирует оптимистичный сценарий восстановления авиатрафика - в марте в Украине наблюдалось его падение на 8,7% против показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух", передает УНН.

Цитата:

"Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 12 160 рейсов, выполненных в марте 2021 года в воздушном пространстве, что находится под ответственностью Украины. Это на 8,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 43% меньше по сравнению с докризисным периодом - мартом 2019 года", - указали в ГП.

Детали

Указано, что украинские авиакомпании выполнили 4603 рейса (это на 5,8% больше по сравнению с мартом 2020 года), а иностранные авиакомпании осуществили 7557 рейсов (меньше на 15,8%).

В общей сложности мартовских полетов было выполнено 1856 внутренних рейсов (на 28,6% больше, чем в марте 2020 года), 5980 международных рейсов (-10,1%) и 4324 транзитные рейсы (-17,3%).

Комментарий главы Украэроруха:

"Мы ожидаем сезонное увеличение количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон. О возобновлении трафика в Европу, к сожалению, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны короновируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня, могут быть перенесены на неопределенный период", - сказал руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Дополнение

С середины марта 2020 года в Украине начался введенный правительством карантин и сопутствующие ограничения, обусловленные пандемией коронавируса в стране и мире. Поэтому авиатрафик в Украине резко снизился.

В общем 2020-й стал самым тяжелым для гражданской авиации мира в современной истории в связи с тем, что все страны мира установили ограничения мобильности для своего населения, закрыв границы или введя запрет на передвижение внутри страны. Эти меры имели беспрецедентное влияние на весь авиационный сектор, включая провайдеров аэронавигационного обслуживания, аэропорты, авиакомпании и предприятия авиационной отрасли.

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