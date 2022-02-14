Авіакомпанія Norwegian тимчасово зупинить польоти над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Норвезька авіакомпанія Norwegian тимчасово зупинить польоти над територією України через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомили представники авіакомпанії норвезькому телеканалу ТВ2, передає УНН.
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"Ми ухвалили це рішення на основі аналізу ситуації з безпекою. І вирішили тимчасово не літати над Україною", - сказав телеканалу представник компанії Есбен Туман.
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Зокрема, у авіакомпанії заявили, що вони в основному не мають прямих маршрутів в Україну, але іноді літають над західними частинами України.
Нагадаємо
Вчора літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.
Як пояснили у SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.
“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову тоді, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.
Після цього інциденту Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, однак підтвердило, що в авіакомпаній виникли проблеми зі страхуванням. Над вирішенням цієї проблеми, як зазначили у міністерстві, працюють.
Раніше нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що зупиняє польоти в Україну на тлі російської загрози.