Авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Норвежская авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над территорией Украины из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщили представители авиакомпании норвежскому телеканалу ТВ 2, передает УНН.
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"Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной", - сказал телеканалу представитель компании Эсбен Туман.
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В частности, в авиакомпании заявили, что у них в основном нет прямых маршрутов в Украину, но иногда летают над западными частями Украины.
Напомним
Вчера самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.
Как объяснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.
“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева”, — сообщил авиаперевозчик.
После этого инцидента Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, однако подтвердило, что у авиакомпании возникли проблемы со страховкой. Над решением этой проблемы, как отметили в министерстве, работают.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что останавливает полеты в Украину на фоне российской угрозы.