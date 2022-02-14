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Авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над Украиной

Авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над Украиной

Киев • УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Норвежская авиакомпания Norwegian временно остановит полеты над территорией Украины из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщили представители авиакомпании норвежскому телеканалу ТВ 2, передает УНН.

Цитата

"Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной", - сказал телеканалу представитель компании Эсбен Туман.

Детали

В частности, в авиакомпании заявили, что у них в основном нет прямых маршрутов в Украину, но иногда летают над западными частями Украины.

Напомним

Вчера самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.

Как объяснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.

“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева”, — сообщил авиаперевозчик.

После этого инцидента Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, однако подтвердило, что у авиакомпании возникли проблемы со страховкой. Над решением этой проблемы, как отметили в министерстве, работают.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что останавливает полеты в Украину на фоне российской угрозы.

Украинские Национальные Новости

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