Авіакатастрофа в Ірані: СБУ відкрила провадження за трьома статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Служба безпеки України за фактом авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані відкрила кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"На виконання доручення Офісу Генерального прокурора України СБУ розпочала розслідування обставин авіакатастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", - сказано у повідомленні.
Так, кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Наразі триває збір доказової бази.
Нагадаємо, 8 січня Офіс Генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані. Тоді дані щодо події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)".
Також повідомлялося, що Офіс Генпрокурора змінив кваліфікацію злочину, щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.