Авиакатастрофа в Иране: СБУ открыла производство по трем статьям
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Служба безопасности Украины по факту авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране открыла уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Во исполнение поручения Офиса Генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", - сказано в сообщении.
Так, уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас идет сбор доказательной базы.
Напомним, 8 января Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Тогда данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)".
Также сообщалось, что Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.