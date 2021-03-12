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Аварія суховантажу у Чорному морі: посольство України розраховує повернути моряків за пару днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Повірений у справах посольства України в Румунії Павло Роговей заявив у п’ятницю в Констанці, що сподівається на те, що моряки, які були врятовані після затоплення вантажного судна “Volgo-Balt 179”, зможуть дістатися до рідних в Україну максимум за два-три дні, пише УНН з посиланням на румунське видання Agerpres.

Деталі

“Що стосується долі моряків, які перебувають тут, то, сподіваюся, це буде не більше двох днів. У нас є команда з консульства, яка вже працює у співпраці з прикордонниками, з румунськими правоохоронними органами, щоб виконати всі формальності щодо повернення громадян України додому, до їхніх сімей. У посольстві України в Бухаресті діє гаряча лінія. Я зв’язався з усіма родичами цих моряків, вони мають всю інформацію. Ми сподіваємось допомогти цим людям якомога швидше дістатися до домівок своїх сімей за два-три дні”, — сказав український дипломат.

Він згадав, що розмовляв із кожним із врятованих моряків, які сказали, що вони почуваються добре.

Роговей також підкреслив, що рятувальна операція була складною, подякувавши владі Румунії за допомогу.

“З першої години після цієї трагедії я був у контакті з Військово-морським управлінням Румунії, це була дуже складна операція, але румунська сторона впоралася. Я хотів би щиро подякувати всім співробітникам з Військово-морського управління Румунії, румунській стороні загалом, румунській поліції, за всю допомогу надану українській стороні. Від імені української сторони я хочу щиро подякувати румунській державі загалом”, — сказав Павло Роговей.

Контекст

У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж “Volgo Balt 179” на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули.

За даними Посольства України у Румунії, з 13 членів екіпажу судна “Volgo-Balt 179” (всі громадяни України) 2 особи загинуло — капітан судна та електромеханік. Старший помічник капітана пропав безвісті. Рятувально-пошукова операція триває. На місце події вирушив фрегат ВМС Румунії та військовий гелікоптер. 10 громадян врятовано. Згодом румунська компанія Grup Servicii Petroliere оголосила, що припинила пошуки зниклого моряка в Чорному морі.

Сьогодні ранком врятовані з затонулого сухогрузу у Чорному морі українські моряки прибули до порту Констанци у Румунії.

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