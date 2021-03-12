Румунська компанія повідомила про припинення пошуків зниклого моряка у Чорному морі

Деталі

Дев'ять із десяти врятованих членів екіпажу будуть перевезені до пасажирського причалу порту Констанца. Пошуково-рятувальні дії продовжить корабель Берегової охорони та фрегат "Регіна Марія" Військово-морських сил Румунії.

Що було раніше

Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи.