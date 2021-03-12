Румынская компания сообщила о прекращении поисков пропавшего моряка в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Румынская компания Grup Servicii Petroliere объявила, что поиски пропавшего моряка в Черном море после затопления грузового судна “Волго Балт 179” прекратились. Об этом пишет УНН со ссылкой на Agerpres.
Детали
Девять из десяти спасенных членов экипажа будут перевезены к пассажирскому причалу порта Констанца. Поисково-спасательные действия продолжит корабль Береговой охраны и фрегат "Регина Мария" Военно-морских сил Румынии.
Что было раньше
У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 из 13 Украинских на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека.