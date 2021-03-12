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Аварія сухогрузу у Чорному морі: врятовані українські моряки вже у порту в Румунії

Аварія сухогрузу у Чорному морі: врятовані українські моряки вже у порту в Румунії

Київ • УНН

 • 20285 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Врятовані з затонулого сухогрузу у Чорному морі українські моряки прибули до порту Констанци у Румунії і проходять медичний огляд. Евакуйована напередодні до лікарні одна з членів екіпажу - у стабільному стані. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.

Цитата:

"Volgo Balt 179: врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - повідомив Ніколенко.

Деталі

Зі слів речника МЗС, керівник посольства України в Румунії і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу.

Доповнення

За даними МЗС України, 11 березня ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна були у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжувалися.

Контекст

У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. 10 моряків врятовані.

Згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

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