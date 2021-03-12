Авария сухогруза в Черном море: спасенные украинские моряки уже в порту в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Спасенные с затонувшего сухогруза в Черном море украинские моряки прибыли в порт Констанцы в Румынии и проходят медицинский осмотр. Эвакуированная накануне в больницу один из членов экипажа - в стабильном состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Volgo Balt 179: спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз его жизни нет", - сообщил Николенко.
Детали
По словам представителя МИД, руководитель посольства Украины в Румынии и консулы вместе с моряками оказывают им необходимую консульскую помощь.
Дополнение
По данным МИД Украины, 11 марта ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей во время аварии сухогруза в Черном море украинки в больницу Констанцы, остальные 9 спасенных украинцев с судна были в удовлетворительном состоянии. Поиски еще одного члена экипажа продолжались.
Контекст
В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179, на котором находились 13 украинцев, два человека погибли. 10 моряков спасены.
Согласно данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его нынешним коммерческим контроллером является компания Seatrans Consulting из России.
Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021