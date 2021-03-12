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Авария сухогруза в Черном море: посольство Украины рассчитываю вернуть моряков за пару дней

Авария сухогруза в Черном море: посольство Украины рассчитываю вернуть моряков за пару дней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Поверенный в делах посольства Украины в Румынии Павел Роговой заявил в пятницу в Констанце, что надеется на то, что моряки, которые были спасены после затопления грузового судна “Volgo-Balt 179”, смогут добраться до родных в Украине максимум за два-три дня, пишет УНН со ссылкой на румынское издание Agerpres.

Детали

“Что касается судьбы моряков, которые находятся здесь, то, надеюсь, это будет не более двух дней. У нас есть команда из консульства, которая уже работает в сотрудничестве с пограничниками, с румынскими правоохранительными органами, чтобы выполнить все формальности по возвращению граждан Украины домой, к их семьям. В посольстве Украины в Бухаресте действует горячая линия. Я связался со всеми родственниками этих моряков, они имеют всю информацию. Мы надеемся помочь этим людям как можно скорее добраться домой к своим семьям за два-три дня”, — сказал украинский дипломат.

Он вспомнил, что говорил с каждым из спасенных моряков, которые сказали, что они чувствуют себя хорошо.

Роговой также подчеркнул, что спасательная операция была сложной, поблагодарив власти Румынии за помощь.

“С первого часа после этой трагедии я был в контакте с Военно-морским управлением Румынии, это была очень сложная операция, но румынская сторона справилась. Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников с Военно-морского управления Румынии, румынской стороне в общем, румынской полиции, за всю помощь оказанную украинской стороне. От имени украинской стороны я хочу искренне поблагодарить румынское государству в целом”, — сказал Павел Роговой.

Контекст

В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз “Volgo Balt 179” на котором находилось 13 украинцев, два человека погибли.

По данным Посольства Украины в Румынии, из 13 членов экипажа судна “Volgo-Balt 179” (все граждане Украины) 2 человека погибли — капитан судна и электромеханик. Старший помощник капитана пропал без вести. Спасательно-поисковая операция продолжается. На место происшествия отправился фрегат ВМС Румынии и военный вертолет. 10 граждан спасены. Впоследствии румынская компания Grup Servicii Petroliere объявила, что прекратила поиски пропавшего моряка в Черном море.

Сегодня утром спасены с затонувшего сухогруза в Черном море украинские моряки прибыли в порт Констанцы в Румынии.

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