Авария сухогруза в Черном море: посольство Украины рассчитываю вернуть моряков за пару дней

КИЕВ. 12 марта. УНН. Поверенный в делах посольства Украины в Румынии Павел Роговой заявил в пятницу в Констанце, что надеется на то, что моряки, которые были спасены после затопления грузового судна “Volgo-Balt 179”, смогут добраться до родных в Украине максимум за два-три дня, пишет УНН со ссылкой на румынское издание Agerpres.