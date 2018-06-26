Аварія Ан-148: в СК РФ назвали причину

"Згідно з даними розшифровки бортових самописців, пілоти не включили обігрів датчиків визначення швидкості (ППД), і в ході набору висоти відбулося їх обмерзання. При цьому в порушення інструкції був перевищений кут нахилу судна, літак втратив керованість. Таким чином, підтвердилася основна версія катастрофи - невірні дії екіпажу", - сказала офіційний представник СК Світлана Петренко.



Як повідомляв УНН, в мережі оприлюднили розшифровку розмови пілотів Ан-148 "Саратовских авіаліній" в останні хвилини перед авіакатастрофою, яка сталася 11 лютого і в забрала життя 71 людини.



Нагадаємо, останки загиблих зерез 2 місяці після авіакатастрофи не булизібрані, родичам пропонують ховати жертв "по частинах".