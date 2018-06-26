Крушение Ан-148: в СК РФ назвали причину

"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения - неверные действия экипажа", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.



Как сообщал УНН, в сети обнародовали расшифровку разговора пилотов Ан-148 “Саратовских авиалиний” в последние минуты перед авиакатастрофой, которая произошла 11 февраля и в унесла жизни 71 человека.



Напомним, останки погибших через два месяца после катастрофы не собраны, родственникам предлагают хоронить жертв “по частям”.