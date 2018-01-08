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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Аваков про підозрюваного в убивстві Ноздровської: докази більш ніж вагомі

Київ • УНН

 • 11982 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня. Про це голова МВС Арсен Аваков написав в мережі twitter, передає УНН.

Аваков про підозрюваного в убивстві Ноздровської: докази більш ніж вагомі

"Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві І.Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих слідчих дій – завтра", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила та затримала підозрюваного в вбивстві юристки І.Ноздровської.

Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.
Полицейских благодарю за службу!

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 8 января 2018 г.

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