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Аваков о подозреваемом в убийстве Ноздровской: доказательства более чем весомые

Киев • УНН

 • 11982 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Информация о задержанном подозреваемом в убийстве юристки Ирины Ноздровской будет раскрыта 9 января. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в сети twitter, передает УНН.

Аваков о подозреваемом в убийстве Ноздровской: доказательства более чем весомые

"Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве И.Ноздровской. Доказательства более чем весомые. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки И.Ноздровской.

Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.
Полицейских благодарю за службу!

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 8 января 2018 г.

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