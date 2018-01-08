Аваков о подозреваемом в убийстве Ноздровской: доказательства более чем весомые

"Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве И.Ноздровской. Доказательства более чем весомые. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки И.Ноздровской.

Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.

Полицейских благодарю за службу!