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Аваков гостро відреагував на справу проти Чорновол

Аваков гостро відреагував на справу проти Чорновол

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков гостро відреагував на справу проти народного депутата Тетяни Чорновол. Він заявив, що йому соромно і такі дії недопустимі. Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Адвокат Януковича, пан Бібіков. Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновол - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це недопустимо”, - написав Аваков.

За його словами, Чорновол талановита журналістка та емоційний політик.

“Непідсудних в країні немає - і бути не повинно. Всі, і герої і прокурори, повинні відповідати на пред'явлені звинувачення. Але те, що відбувається щодо Тані - неадекватно і ганебно”, - додав Аваков.

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Також Аваков додав, що йому соромно, що всі допустили такі дії щодо Чорновол.

“Так, Таня така - вона лазить через паркани і говорить те, що думає - не добираючи слів і за це, як доросла людина, відповідає. І нормально - але карати Таню підлістю не можна. Пан Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий як Таня - приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть до біса з держслужби, або до Януковича назад. Не заважайте Президенту відбудовувати країну. І так непросто”, - підсумував Аваков.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Сьогодні, 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідуваньу “справі Майдану”.

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