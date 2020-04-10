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Аваков остро отреагировал на дело против Чорновол

Аваков остро отреагировал на дело против Чорновол

Киев  •  УНН

 • 34910 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков остро отреагировал на дело против народного депутата Татьяны Черновол. Он заявил, что ему стыдно и такие действия недопустимы. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо", - написал Аваков.

По его словам, Чорновол талантливая журналистка и эмоциональный политик.

"Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все, и герои и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани - неадекватно и позорно", - добавил Аваков.

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Также Аваков добавил, что ему стыдно, что все допустили такие действия в отношении Черновол.

"Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не стесняясь слов и за это, как взрослый человек, отвечает. И нормально - но наказывать Таню подлостью нельзя. Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 года - я такой же как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу назад. Не мешайте Президенту восстанавливать страну. И так непросто", - подытожил Аваков.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

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