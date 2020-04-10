Аваков остро отреагировал на дело против Чорновол

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков остро отреагировал на дело против народного депутата Татьяны Черновол. Он заявил, что ему стыдно и такие действия недопустимы. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.