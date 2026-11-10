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Атмосферні фронти несуть дощі з мокрим снігом - де очікувати опадів 10 листопада

Київ • УНН

 • 888 перегляди

В Україні 10 листопада переважно сухо, але на заході очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі до 3° морозу, вдень до 12° тепла.

Атмосферні фронти несуть дощі з мокрим снігом - де очікувати опадів 10 листопада

В Україні 10 листопада переважно без опадів, але атмосферні фронти з південного заходу визначатимуть дощову, подекуди з мокрим снігом, погоду на заході країни. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощі, подекуди з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу; вдень в Україні 3-8° тепла, на Одещині до 12°.

Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зими06.11.26, 21:34 • 90947 переглядiв

Юлія Шрамко

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