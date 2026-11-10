Атмосферні фронти несуть дощі з мокрим снігом - де очікувати опадів 10 листопада
Київ • УНН
В Україні 10 листопада переважно сухо, але на заході очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі до 3° морозу, вдень до 12° тепла.
В Україні 10 листопада переважно без опадів, але атмосферні фронти з південного заходу визначатимуть дощову, подекуди з мокрим снігом, погоду на заході країни. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
Без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощі, подекуди з мокрим снігом.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу; вдень в Україні 3-8° тепла, на Одещині до 12°.
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зими06.11.26, 21:34 • 90947 переглядiв