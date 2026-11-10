Атмосферные фронты принесут дожди с мокрым снегом - где ожидать осадков 10 ноября
Киев • УНН
В Украине 10 ноября преимущественно сухо, но на западе ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью до 3° мороза, днём до 12° тепла.
В Украине 10 ноября преимущественно без осадков, однако атмосферные фронты с юго-запада будут определять дождливую, местами с мокрым снегом, погоду на западе страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
Без осадков, лишь в большинстве западных областей днём дожди, местами с мокрым снегом.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе страны 2–7° мороза; днём в Украине 3–8° тепла, в Одесской области до 12°.
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимы06.11.26, 21:34 • 90928 просмотров