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Атака ворожих БПЛА на Львівщину: показали наслідки

Атака ворожих БПЛА на Львівщину: показали наслідки

Київ • УНН

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У Львівській області внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА сталася пожежа 4 вантажівок. Рятувальники ліквідували займання, постраждалих немає.

У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу спричинену падінням уламків ворожих безпілотників під час атаки у ніч на 6 вересня. Наслідки обстрілу показала ДСНС у Telegram, передає УНН

Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків БпЛА, у с. Муроване Львівського району сталася пожежа. Горіло 4 великовантажних автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок події травмованих і загиблих немає

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо 

Як раніше повідомляв УНН, після падіння уламків безпілотника поблизу Львівської громади виникла пожежа. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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