Атака ворожих БПЛА на Львівщину: показали наслідки
Київ • УНН
У Львівській області внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА сталася пожежа 4 вантажівок. Рятувальники ліквідували займання, постраждалих немає.
У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу спричинену падінням уламків ворожих безпілотників під час атаки у ніч на 6 вересня. Наслідки обстрілу показала ДСНС у Telegram, передає УНН.
Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків БпЛА, у с. Муроване Львівського району сталася пожежа. Горіло 4 великовантажних автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок події травмованих і загиблих немає
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, після падіння уламків безпілотника поблизу Львівської громади виникла пожежа.