Атака вражеских БПЛА на Львовщину: показали последствия
Киев • УНН
Во Львовской области в результате падения обломков вражеских БПЛА произошел пожар 4 грузовиков. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный падением обломков вражеских беспилотников во время атаки в ночь на 6 сентября. Последствия обстрела показала ГСЧС в Telegram, передает УНН.
Сегодня ночью, в результате падения обломков БпЛА, в с. Каменное Львовского района произошел пожар. Горело 4 большегрузных автомобиля. Пожарные ликвидировали пожар. В результате происшествия травмированных и погибших нет
Напомним
Как ранее сообщал УНН, после падения обломков беспилотника вблизи Львовской общины возник пожар.