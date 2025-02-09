Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

У Київській області у ніч проти 9 лютого ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували ворожі безпілотники. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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Мешканців Київської області закликали не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Також громадян просять дотримуватися інформ-тиші - не знімати та не викладати в інтернеті кадри про роботу Сил оборони України, а також фото та відео про "збиття повітряних цілей та їхнього падіння".

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО - йдеться в дописі КОВА в публікації в Telegram о 00:56.

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