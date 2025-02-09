Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО
Киев • УНН
В ночь на 9 февраля в Киевской области зафиксирована работа противовоздушной обороны против вражеских БПЛА. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области в ночь на 9 февраля ведется работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские беспилотники. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).
Детали
Жителей Киевской области призвали не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Также граждан просят соблюдать информ-тишину - не снимать и не выкладывать в интернете кадры о работе Сил обороны Украины, а также фото и видео о "сбивании воздушных целей и их падении".
Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО
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