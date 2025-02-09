Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

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Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 77309 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 103808 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 108058 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 105871 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 120503 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 125276 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127266 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127549 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117772 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 154929 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Киев  •  УНН

 • 6444 просмотра

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В ночь на 9 февраля в Киевской области зафиксирована работа противовоздушной обороны против вражеских БПЛА. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

В Киевской области в ночь на 9 февраля ведется работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские беспилотники. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

Детали

Жителей Киевской области призвали не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Также граждан просят соблюдать информ-тишину - не снимать и не выкладывать в интернете кадры о работе Сил обороны Украины, а также фото и видео о "сбивании воздушных целей и их падении".

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО

- говорится в заметке КОВА в публикации в Telegram в 00:56.

Уже работают на нашу защиту: Зеленский о самолетах Mirage08.02.25, 16:39 • 28310 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиевКиевская область
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
kievКиев

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