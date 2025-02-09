Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

В Киевской области в ночь на 9 февраля ведется работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские беспилотники. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

Детали

Жителей Киевской области призвали не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Также граждан просят соблюдать информ-тишину - не снимать и не выкладывать в интернете кадры о работе Сил обороны Украины, а также фото и видео о "сбивании воздушных целей и их падении".

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО