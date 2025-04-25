Атака росіян на Павлоград: вже 14 постраждалих, серед них троє дітей

У Павлограді внаслідок російської атаки постраждало 14 осіб, серед яких – троє дітей. Про це повідомив в Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

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За словами Лисака, постраждали підлітки віком 15 і 17 років, а також хлопчик віком 6 років. П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані.

Окрім п'ятиповерхівки, у місті була пошкоджена інфраструктура. Також частково зруйноване приміщення соціального закладу, вигоріло декілька автівок.

Пожежу, що виникла внаслідок удару, загасили, пише Лисак.

Нагадаємо

Окупанти масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Кілька займань сталося у Павлограді, є загиблі і поранені, серед жертв – діти.