Атака россиян на Павлоград: уже 14 пострадавших, среди них трое детей

В Павлограде в результате российской атаки пострадали 14 человек, среди которых – трое детей. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, пострадали подростки в возрасте 15 и 17 лет, а также мальчик в возрасте 6 лет. Пятеро пострадавших остаются в больнице, из них трое в тяжелом состоянии.

Кроме пятиэтажки, в городе была повреждена инфраструктура. Также частично разрушено помещение социального учреждения, выгорело несколько автомобилей.

Пожар, возникший в результате удара, потушили, пишет Лысак.

Напомним

Оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Несколько возгораний произошло в Павлограде, есть погибшие и раненые, среди жертв – дети.