Атака рф на Харків: є влучання у трьох районах, на місці одного з прильотів пожежа
Київ • УНН
У Холодногірському та Салтівському районах Харкова зафіксовані влучання внаслідок атаки рф. На місці одного з прильотів у Холодногірському районі виникла пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.
У результаті атаки рф зафіксовані влучання у Холодногірському, Салтівському та Київському районах Харкова, на місці одного з прильотів пожежа, передає УНН.
"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється.
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Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа.
"На місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ще є інформація про ворожий удар по Салтівському району", - повідомив Терехов.
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Згодом Терехов додав, що є приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом.
"У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється", - резюмував він.