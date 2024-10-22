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Атака рф на Харків: є влучання у трьох районах, на місці одного з прильотів пожежа

Київ • УНН

 • 25801 перегляди

У Холодногірському та Салтівському районах Харкова зафіксовані влучання внаслідок атаки рф. На місці одного з прильотів у Холодногірському районі виникла пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.

Атака рф на Харків: є влучання у трьох районах, на місці одного з прильотів пожежа

У результаті атаки рф зафіксовані влучання у Холодногірському, Салтівському та Київському районах Харкова, на місці одного з прильотів пожежа, передає УНН.

"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Додамо

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа.

"На місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ще є інформація про ворожий удар по Салтівському району", - повідомив Терехов.

У Харкові лунають вибухи, окупанти атакують КАБами22.10.24, 21:34 • 26637 переглядiв

Згодом Терехов додав, що є приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом.

"У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється", - резюмував він.

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