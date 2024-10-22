Атака рф на Харьков: есть попадания в трех районах, на месте одного из прилетов пожар
Киев • УНН
В Холодногорском и Салтовском районах Харькова зафиксированы попадания в результате атаки рф. На месте одного из прилетов в Холодногорском районе возник пожар, информация о пострадавших уточняется.
В результате атаки рф зафиксированы попадания в Холодногорском, Салтовском и Киевском районах Харькова, на месте одного из прилетов пожар, передает УНН.
"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. На эту минуту - без пострадавших", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, информация о разрушениях уточняется.
Добавим
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, на месте одного из прилетов пожар.
"На месте одного из прилетов в Холодногорском районе пожар. Информация о пострадавших уточняется. Еще есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району", - сообщил Терехов.
В Харькове раздаются взрывы, оккупанты атакуют УАБами22 октября 2024, 18:34 • 8465 просмотров
Впоследствии Терехов добавил, что есть прилет в Киевском районе рядом с учебным заведением.
"В жилых домах вокруг частично повылетали стекла. Информация о пострадавших уточняется", - резюмировал он.