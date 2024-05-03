Атака рф на Харків: є попередня інформація про загиблу жінку, ще одного постраждалого
Київ • УНН
В результаті російського удару в Харкові, попередньо, загинула жінка, ще одна людина отримала поранення, під завалами можуть бути люди.
У Харкові внаслідок удару російських військ є попередня інформація про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого
Він вказував, що "попередньо, "приліт" у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови". "Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", - зазначив Терехов.
"Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція", - повідомив Терехов.
росіяни вдарили по Харкову, попередньо КАБ, сталася пожежа - ОВА03.05.24, 14:20 • 14279 переглядiв