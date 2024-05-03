Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем

В Харькове в результате удара российских войск есть предварительная информация об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

К сожалению, имеем предварительную информацию об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем - написал Терехов в Telegram.

Он указывал, что "предварительно, "прилет" в Холодногорском районе города в зону жилой застройки". "Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами", - отметил Терехов.

"Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - сообщил Терехов.

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