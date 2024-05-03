Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем
Удар рф по Харькову: известно об одном пострадавшем
Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов
В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии
Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления
россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА
В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте
Оккупанты наносят удары по Харьковской области - ОВА
В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии
Популярные
Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб
В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем
В результате российского удара в Харькове, предварительно, погибла женщина, еще один человек получил ранения, под завалами могут быть люди.
Удар рф по Харькову: известно об одном пострадавшем
Удар рф по Харькову привел к тому, что есть один пострадавший и повреждения частного дома.
Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов
С 18 апреля во время пропалестинских протестов в около 40 университетах в 25 штатах США были арестованы почти 2 000 человек.
В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила «Крест Почета» от МО за помощь армии.
Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления
Около 1300 московских священников присоединятся к оккупационной армии кремля в Украине, чтобы оказывать "духовную помощь" российским солдатам.
россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА
Удар рф пришелся на Холодногорский район Харькова, что повлекло пожар частного дома, жертвы до сих пор устанавливаются.
В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте
Правительство Канады предоставило аэрокосмическим компаниям Airbus и Bombardier исключения из ограничений на использование российского титана несмотря на санкции, что вызвало возмущение посла Украины и побудило комитет по иностранным делам Палаты общин провести слушания по поводу этого решения.
Оккупанты наносят удары по Харьковской области - ОВА
Российские войска атакуют Харьковский район, жителей призвали укрыться в укрытиях.
В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии
НАТО осудила злонамеренную кибер-кампанию россии против Социал-демократической партии Германии и чешских институтов. Альянс рассматривает скоординированные ответные меры.