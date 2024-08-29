Атака дронів на Київщину: влучань та постраждалих немає, падіння уламків спричинили пожежі трави у трьох районах
Київ • УНН
Київська область зазнала атаки ударних дронів. ППО збило цілі, уламки спричинили пожежі та пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед населення немає.
Київська область зазнала атаки ворожих ударних дронів, працювали сили ППО. Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків дронів спричинили пожежі трави у трьох районах області, також пошкоджений один будинок. Про це у четвер повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
За його словами, падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу.
Також є інформація про один пошкоджений приватний будинок. В ньому вибиті вікна.
"Просимо мешканців області залишатися пильними та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги", - додав Кравченко.
У Києві ППО збила близько 15 БПЛА за ніч і ранок - КМВА 29.08.24, 08:49 • 30617 переглядiв