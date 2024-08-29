У Києві ППО збила близько 15 БПЛА за ніч і ранок - КМВА
Київ • УНН
У Києві під час двох повітряних тривог ППО збила близько 15 російських БПЛА. Жоден з ворожих дронів не досяг своєї цілі, повітряна тривога тривала сумарно майже 6 годин.
В столиці сили протиповітряної оборони під час двох останніх тривог збили близько півтора десятка ворожих дронів. Жоден із БПЛА не досяг своєї цілі, повідомили у четвер у КМВА, передає УНН.
Через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі!
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