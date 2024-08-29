В Киеве ПВО сбила около 15 БПЛА за ночь и утро - КГВА
Киев • УНН
В Киеве во время двух воздушных тревог ПВО сбила около 15 российских БПЛА. Ни один из вражеских дронов не достиг своей цели, воздушная тревога длилась суммарно почти 6 часов.
В столице силы противовоздушной обороны во время двух последних тревог сбили около полутора десятка вражеских дронов. Ни один из БПЛА не достиг своей цели, сообщили в четверг в КГВА, передает УНН.
Из-за атаки ударных БпЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Суммарно она длилась почти 6 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели!
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