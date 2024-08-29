Атака дронов в Голосеевском районе Киева: был поврежден жилой дом

В Голосеевском районе Киева произошла атака ударных беспилотников, в результате которой обломки упали на территорию жилой застройки. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Предварительные данные свидетельствуют, что в результате падения обломков в Голосеевском районе Киева повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

Оперативные службы уже прибыли на место происшествия и работают над установлением детальной информации о пострадавших и масштабах повреждений.

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