Атака дронов в Голосеевском районе Киева: был поврежден жилой дом
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева произошло нападение ударных беспилотников. Обломки упали на жилую застройку, повредив окна и двери многоквартирного дома.
В Голосеевском районе Киева произошла атака ударных беспилотников, в результате которой обломки упали на территорию жилой застройки. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Предварительные данные свидетельствуют, что в результате падения обломков в Голосеевском районе Киева повреждены окна и двери в многоквартирном доме.
Оперативные службы уже прибыли на место происшествия и работают над установлением детальной информации о пострадавших и масштабах повреждений.
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