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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов в Голосеевском районе Киева: был поврежден жилой дом

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 02:54  •  10837 просмотра

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В Голосеевском районе Киева произошло нападение ударных беспилотников. Обломки упали на жилую застройку, повредив окна и двери многоквартирного дома.

В Голосеевском районе Киева произошла атака ударных беспилотников, в результате которой обломки упали на территорию жилой застройки. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Предварительные данные свидетельствуют, что в результате падения обломков в Голосеевском районе Киева повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

Оперативные службы уже прибыли на место происшествия и работают над установлением детальной информации о пострадавших и масштабах повреждений.

Ворожі ударні БпЛА рухаються в бік Києва29 августа 2024, 01:30 • 27338 просмотров

Юлия Котвицкая

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