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Атака дронів у Голосіївському районі Києва: було пошкоджено житловий будинок

Атака дронів у Голосіївському районі Києва: було пошкоджено житловий будинок

Київ • УНН

 • 37585 перегляди

У Голосіївському районі Києва стався напад ударних безпілотників. Уламки впали на житлову забудову, пошкодивши вікна та двері багатоквартирного будинку.

У Голосіївському районі Києва сталася атака ударних безпілотників, внаслідок якої уламки впали на територію житлової забудови. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

Попередні дані свідчать, що внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі Києва пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

Оперативні служби вже прибули на місце події і працюють над встановленням детальної інформації про потерпілих та масштаби пошкоджень.

Ворожі ударні БпЛА рухаються в бік Києва29.08.24, 04:30 • 110996 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв

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