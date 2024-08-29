Атака дронов на Киевщину: попаданий и пострадавших нет, падение обломков вызвало пожары травы в трех районах
Киев • УНН
Киевская область подверглась атаке ударных дронов. ПВО сбило цели, обломки вызвали пожары и повредили частный дом. Пострадавших среди населения нет.
Киевская область подверглась атаке вражеских ударных дронов, работали силы ПВО. По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков дронов вызвали пожары травы в трех районах области, также поврежден один дом. Об этом в четверг сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
По его словам, падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В трех районах области падения обломков вызвали пожары травяного настила.
Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна.
"Просим жителей области оставаться бдительными и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги", - добавил Кравченко.
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