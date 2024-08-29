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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов на Киевщину: попаданий и пострадавших нет, падение обломков вызвало пожары травы в трех районах

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 06:22  •  17755 просмотра

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Киевская область подверглась атаке ударных дронов. ПВО сбило цели, обломки вызвали пожары и повредили частный дом. Пострадавших среди населения нет.

Киевская область подверглась атаке вражеских ударных дронов, работали силы ПВО. По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков дронов вызвали пожары травы в трех районах области, также поврежден один дом. Об этом в четверг сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами.  В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

- написал Кравченко в Facebook. 

По его словам, падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.  В трех районах области падения обломков вызвали пожары травяного настила.

Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна.

"Просим жителей области оставаться бдительными и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги", - добавил Кравченко. 

У Києві ППО збила близько 15 БПЛА за ніч і ранок - КМВА 29 августа 2024, 05:49 • 19893 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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