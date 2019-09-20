Астрофізики попередили про смерть цілих галактик
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Далекі галактики вмирають, позбавлені своєї здатності формувати нові зірки. До такого висновку прийшла команда під керівництвом астрофізика Університету МакМастер Тобі Брауна, передає УНН з посиланням на Futurism.
Зараз команда досліджує скупчення Діви, щоб з'ясувати, що відбувається, у надії, що там проходять подібні явища. Браун припускає, що галактики гинуть, коли взаємодіють з екстремальними умовами щільно розташованих скупчень галактик - але він не впевнений чому.
Згідно з даними Брауна, однією з причин може бути приливне "обдирання", процес, під час якого весь газ, який галактика може використовувати для створення зірок, "відсмоктує" сусідня міжгалактична плазма. Інша причина полягає в тому, що навколишнє середовище всередині галактичного скупчення просто стає дуже гарячим, щоб космічні гази могли охолоджуватися і конденсуватися в зірки, що робить його таким, що не підходить як паливо.
"Коли ви прибираєте паливо для формування зірок, ви ефективно вбиваєте галактику, перетворюючи її в мертвий об'єкт, в якому не утворюються нові зірки", - зазначив Браун.
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