Астрофизики предупредили о смерти целых галактик

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108392 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118749 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148343 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140405 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186737 просмотра

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Астрофизики предупредили о смерти целых галактик

Астрофизики предупредили о смерти целых галактик

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Далекие галактики умирают, лишенные своей способности производить новые звезды. К такому выводу пришла команда под руководством астрофизика Университета МакМастер Тоби Брауна, передает УНН со ссылкой на Futurism.

Сейчас команда исследует близлежащее скопление Девы, чтобы выяснить, что происходит, в надежде, что там происходят подобные явления. Браун предполагает, что галактики погибают, когда взаимодействуют с экстремальными условиями плотно расположенных скоплений галактик - но он не уверен почему.

Согласно Брауну, одной из причин может быть приливное "обдирание", процесс, в ходе которого весь газ, который галактика может использовать для образования звезд, "отсасываться" соседней межгалактической плазмой. Другая причина заключается в том, что среда внутри галактического скопления просто становится слишком горячей, чтобы космические газы могли охлаждаться и конденсироваться в звезды, что делает его бесполезным в качестве топлива.

"Когда вы убираете топливо для формирования звезд, вы эффективно убиваете галактику, превращая ее в мертвый объект, в котором не образуются новые звезды", - отметил Браун.

Напомним, авторам первой фотографии черной дыры достались 3 млн долларов.

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