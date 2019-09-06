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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114086 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105850 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112540 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120723 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149050 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Авторам первой фотографии черной дыры достались 3 млн долларов

Авторам первой фотографии черной дыры достались 3 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Коллективу из более 300 ученых со всего мира присудили премию “За прорыв в области физики” (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) за создание первого изображения черной дыры. Денежный эквивалент награды, которую называют “научным Оскаром”, составляет 3 млн долларов. Об этом сообщил сайт премии, информирует УНН.

Награда присуждена “за первое изображение супермассивной черной дыры, которое было сделано с помощью объединения телескопов размером с Землю”. 347 ученых разделят 3 миллиона долларов, которые входят в совместный проект Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий). Снимок ученые показали на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Чтобы описать свою работу, им понадобилось опубликовать на страницах The Astrophysical Journal Letters шесть статей.

Чтобы сфотографировать объект, который находится в центре галактики М87 в созвездии Девы, ученые объединили в одну сеть восемь радиотелескопов на четырех континентах. Правда, это не фотография в привычном смысле: на снимке видно тень объекта. Ученые проводили наблюдение в течение нескольких недель весной 2017-го и 2018-го годов. Суммарный объем данных, который передавали ученые для того, чтобы создать снимок, исчислялся петабайтами.

Кроме премии в области фундаментальной физики стали известны обладатели и других наград семейства Breakthrough Prize:

“За прорыв в области математики” наградят американского математика Алекса Эскина, а “За прорыв в области медицины” — американского генетика Джеффри Фридмана, немецкого биохимика Франца-Ульриха Хартли, американского биолога Артура Хорвич, американского физиолога Дэвида Джулиуса и британского нейробиолога Вирджинию Мэн-Йи Ли.

Церемония награждения состоится 3 ноября. Она пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния).

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Премию The Breakthrough Prize основал в 2012 году российский предприниматель Юрий Мильнер. Первой появилась премия “За прорыв в фундаментальной физике”, в 2013 году в число учредителей награды присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг, его жена Присцилла Чан, один из основателей Google Сергей Брин и Энн Вожицки, основатель компании 23andMe, которая специализируется на персонализированных генетических тестах. Номинировать ученых на каждую из наград может любой через сайт премии. Награда вручается ежегодно.

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