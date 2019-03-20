Вперше в історії жінка отримала Абелівську премію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Американська вчена у сфері математики Карен Уленбек стала цьогорічним лауреатом на Абелівську премію. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Норвезької академії наук й літератури.
“Карен Уленбек отримує Абелівську премію 2019 року за свою фундаментальну працю з геометричним аналізом і калібрувальною теорією поля, яка значно змінила математичний ландшафт. Її теорії здійснили революцію в нашому розумінні мінімальних поверхонь, які утворюють мильні бульбашки, і більш загальних проблем мінімізації у високих розмірностях”, — заявив керівник Абелівського комітету Ганс Мюнт-Каас.
Як повідомляється, Уленбек розробила інструменти й методи в глобальному аналізі, які зараз перебувають у наборі інструментів кожного аналітика та дослідника в сфері геометрії. Її наукова праця також лягає в основу сучасних геометричних моделей у математиці та фізиці.
Додається, що Уленбек також отримає близько 700 тисяч доларів США.
Як пише науково-популярне видання NewScientist, Уленбек стала першою жінкою, яка отримала Абелівську премію.
Довідка УНН: Абелівська премія з математики, названа так на честь норвезького математика Нільса Генріка Абеля. Вона була заснована урядом Норвегії у 2002 році, і, починаючи з 2003 року, щорічно присуджується видатним математикам сучасності. Її іноді називають “нобелівською премією” з математики, так як у нобелівских номінаціях такої відзнаки немає.
Як повідомляв УНН, у США помер лауреат Пулітцерівської премії Вільям Мервін.