Впервые в истории женщина получила Абелевскую премию

“Карен Уленбек получает Абелевскую премию 2019 года за свою фундаментальную работу с геометрическим анализом и калибровочной теорией поля, которая значительно изменила математический ландшафт. Ее теории совершили революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, образующих мыльные пузыри, и более общих проблем минимизации в высоких размерностях”, — заявил руководитель Абелевского комитета Ганс Мюнт-Каас.

Как сообщается, Уленбек разработала инструменты и методы в глобальном анализе, которые сейчас находятся в наборе инструментов каждого геометрика и аналитика. Ее работа также лягла в основу современных геометрических моделей в математике и физике.

Добавляется, что Уленбек также получит около 700 тысяч долларов США.

Как пишет научно-популярное издание NewScientist, Уленбек стала первой женщиной, получившей Абелевскую премию.

Справка УНН: Абелевская премия по математике, названная так в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Она была основана правительством Норвегии в 2002 году, и, начиная с 2003 года, ежегодно присуждается выдающимся математикам современности. Ее иногда называют “нобелевской премией” по математике, так как в нобеливских номинациях такого отличия нет.

Как сообщал УНН, в США умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин.