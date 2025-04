В США умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

Родился и вырос в Нью-Йорке. Сын протестантского священника. Выпускник Принстонского университета. В молодости много переводил — и прозу, и поэзию. Работал как переводчик с испанского, французского и латыни.

Среди различных поэтов, которых он перевёл, можно встретить Осипа Мандельштама, Пабло Нерудо.

В 1960-х годах приобрёл известность как автор антивоенных стихов. Позднее обратился к мифологическим темам и разработал уникальную просодию, характеризующуюся косвенным стилем повествования и отсутствием пунктуации.

Жил в разных странах мира, в конце 1970-х годов переехал на Гавайи, где занимался помимо литературного труда проблемами экологии.

Мервин получил много наград, в том числе Пулитцеровскую премию в области поэзии (в 1971 и 2009 годах), премию Таннинга, одну из самых высоких наград Академии американских поэтов, а также "Золотой венец" (1990). Поэт-лауреат США (2010).

