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У США помер лауреат Пулітцерівської премії Вільям Мервін

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Помер поет, письменник і перекладач Вільям Стенлі Мервін, йому був 91 рік. Мервін помер уві сні у своєму будинку на гавайському острові Мауї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

У США помер лауреат Пулітцерівської премії Вільям Мервін

Мервін народився і виріс в Нью-Йорку. Син протестантського священика. Випускник Прінстонського університету. У молодості багато перекладав - і прозу, і поезію. Працював як перекладач з іспанської, французької та латини.

Серед різних поетів, яких він перевів, можна зустріти Осипа Мандельштама, Пабло Нерудо.

У 1960-х роках придбав популярність як автор антивоєнних віршів. Пізніше звернувся до міфологічних тем і розробив унікальну просодию, що характеризується непрямим стилем оповіді і відсутністю пунктуації.

Жив в різних країнах світу, в кінці 1970-х років переїхав на Гаваї, де займався крім літературної праці проблемами екології.

Мервін отримав багато нагород, в тому числі Пулітцерівську премію в області поезії (в 1971 і 2009 роках), премію Таннінг, одну з найвищих нагород Академії американських поетів, а також "Золотий вінець" (1990). Поет-лауреат США (2010).

Нагадаємо, Пулітцерівська премія-2018 в області “Національної журналістики” дісталася редакціям The New York Times і The Washington Post за серію матеріалів, присвячених “російському втручанню” у вибори президента США.

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